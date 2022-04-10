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Оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области, есть жертвы

Фото: оккупанты обстреляли поселок Слатино в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты два раза обстреляли поселок Слатино в Харьковской области. В результате погибли пять человек, число раненых пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьков Life.

Как сообщил источник канала в городских властях, поселок Слатино оккупанты обстреляли 9 и 10 апреля. Вчера погибли три человека, еще двое получили ранения.

В результате сегодняшнего обстрела погибли двое мирных жителей - молодая женщина и мужчина. "Попали в частный дом, люди не успели добежать до подвала", - пояснил собеседник канала.

Он добавил, что среди мирных жителей есть раненые, но их число пока неизвестно. По его словам, на территории Дергачевской общины разрушены более 500 зданий.

Напомним, оккупанты прекращают обстрелы Харькова и пригородов. При этом враг использует не только ракеты и снаряды, но и новые виды бомб, которые спускаются на парашютах.

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