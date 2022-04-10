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Окупанти обстріляли селище в Харківській області, є жертви

Фото: окупанти обстріляли селище Слатине в Харківській області (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти два рази обстріляли селище Слатине в Харківській області. В результаті загинули п'ятеро людей, число поранених поки невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харків Life.

Як повідомило джерело каналу в міській владі, селище Слатине окупанти обстріляли 9 і 10 квітня. Вчора загинули три людини, ще двоє отримали поранення.

В результаті сьогоднішнього обстрілу загинули двоє мирних жителів - молода жінка і чоловік. "Потрапили в приватний будинок, люди не встигли добігти до підвалу", - пояснив співрозмовник каналу.

Він додав, що серед мирних жителів є поранені, але їх число поки невідомо. За його словами, на території Дергачівської громади зруйновано понад 500 будівель.

Нагадавши, окупанти припиняють обстріли Харкова та передмість. При цьому ворог використовує не тільки ракети і снаряди, а й нові види бомб, які спускаються на парашутах.

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