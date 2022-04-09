Оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области. Есть погибшие

Оккупанты в течение суток вели огонь по населенным пунктам Дергачевской общины. В результате обстрела по поселку Слатино погибли гражданские.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Дергачевского городского совета.
В течение суток оккупанты регулярно обстреливали населенные пункты Дергачевской общины. Во время огня по поселку Слатино погибли по меньшей мере два человека. Одного раненого гражданского госпитализировали в больницу в Харькове. Также были разрушены несколько частных домов.
"В оккупированных Казачолопанском, Токаревском, Проходовском, Русско-Лозовском старостатах и Цуповке Прудянского округа продолжает разворачиваться гуманитарная катастрофа. Помочь жителям этих территорий мы сможем только после их освобождения Вооруженными силами Украины", - пишет прессслужба рады.
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