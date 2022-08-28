ua ru
Вс, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты обстреляли пограничье Украины больше 150 раз: фото последствий

Новина українською →
Украина, Воскресенье 28 августа 2022 11:52
Оккупанты обстреляли пограничье Украины больше 150 раз: фото последствий Фото: оккупанты обстреляли пограничье Украины больше 150 раз (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные обстреляли приграничье Сумской и Черниговской области более 150 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Накрывали из минометов, ствольной артиллерии, РСЗО", - говорится в сообщении.

Как добавляют пограничники, в результате обстрела одного из населенных пунктов уничтожена и повреждена гражданская инфраструктура: школа, детский сад, общежитие училища, почта, магазин и другие сооружения, в т.ч. частные дома.

Как сообщалось, враг почти 150 раз обстрелял Сумскую область за сутки 18 августа. Под вражеским огнем оказались 6 общин региона.

Напомним, Россия также продолжает обстреливать приграничные районы Украины - Черниговскую и Харьковскую области. Всего в сутки 17 августа произошло более 100 взрывов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область Сумская область
NEWS
Украинцы могут получить компенсацию за коммуналку: названы условия
Украинцы могут получить компенсацию за коммуналку: названы условия
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать