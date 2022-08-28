Оккупанты обстреляли пограничье Украины больше 150 раз: фото последствий

Российские военные обстреляли приграничье Сумской и Черниговской области более 150 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

Как добавляют пограничники, в результате обстрела одного из населенных пунктов уничтожена и повреждена гражданская инфраструктура: школа, детский сад, общежитие училища, почта, магазин и другие сооружения, в т.ч. частные дома.

"Накрывали из минометов, ствольной артиллерии, РСЗО", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, враг почти 150 раз обстрелял Сумскую область за сутки 18 августа. Под вражеским огнем оказались 6 общин региона.

Напомним, Россия также продолжает обстреливать приграничные районы Украины - Черниговскую и Харьковскую области. Всего в сутки 17 августа произошло более 100 взрывов.

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