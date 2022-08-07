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Оккупанты снова обстреляли площадку Запорожской АЭС: пострадал работник

Фото: оккупанты 6 августа снова обстреляли Запорожскую АЭС (facebook com rostinfocom)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты вечером 6 августа снова обстреляли площадку Запорожской АЭС. В результате атаки ранения получил работник станции, его госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

Вражеские снаряды попали на территории поблизости со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

"Очевидно, целили именно по контейнерам отработанного ядерного топлива, которые под открытым небом хранятся рядом с местами обстрела. 174 контейнера, в каждом из которых по 24 сборки отработанного ядерного топлива", - говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены три датчика радиационного мониторинга. Теперь персонал АЭС не сможет вовремя обнаружить утечку радиации из контейнеров с отработанным топливом.

Также пострадал работник станции. Он получил осколочные ранения и был госпитализирован в местную больницу. От взрывов на территории 800 кв. метров выбиты окна.

При этом перед обстрелами 500 россиян и персонал "Росатома" заранее укрылись в бункерных помещениях.

Напомним, 5 августа оккупанты дважды обстреляли ЗАЭС. Появилась угроза распыления радиоактивных веществ.

После этого персонал станции отключил от питания четвертый энергоблок.

По словам главы Запорожской ОВА, пока нет угрозы радиационной аварии на ЗАЭС.

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