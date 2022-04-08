Оккупанты обстреляли один из районов Сумской области: есть пострадавший

Российские оккупационные войска утром 8 апреля обстреляли Шосткинский район Сумской области. В результате удара пострадал один мирный житель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
По его словам, в селе Собичево в результате действий оккупантов был поврежден частный дом. Один человек получил осколочное ранение.
Напомним, ранее стало известно, что ВСУ освободили территорию Сумской области от российских оккупантов. Однако в регионе продолжаются работы по разминированию.
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