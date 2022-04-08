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Окупанти обстріляли один із районів Сумської області: є постраждалий

Фото: окупанти обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська зранку 8 квітня обстріляли Шосткинський район Сумської області. Внаслідок удару постраждав один мирний житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За його словами, у селі Собичеве в результаті дій окупантів був пошкоджений приватний будинок. Одна людина отримала осколкове поранення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЗСУ звільнили територію Сумської області від російських окупантів. Проте в регіоні тривають роботи з розмінування.

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Війна Росії проти УкраїниСумская область