Окупанти обстріляли один із районів Сумської області: є постраждалий
Фото: окупанти обстріляли Сумську область (Getty Images)
Російські окупаційні війська зранку 8 квітня обстріляли Шосткинський район Сумської області. Внаслідок удару постраждав один мирний житель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
За його словами, у селі Собичеве в результаті дій окупантів був пошкоджений приватний будинок. Одна людина отримала осколкове поранення.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЗСУ звільнили територію Сумської області від російських окупантів. Проте в регіоні тривають роботи з розмінування.
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