Оккупанты обстреляли очередной университет в Николаеве: мэр показал последствия

Ночью 17 августа российские войска нанесли ракетный удар по университету имени Петра Могилы в Николаеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Александра Сенкевича в Telegram.
"Буквально несколько дней назад я публиковал видео показывал, что никакой военной базы там нет. Что там работают обычные специалисты университета: принимают документы абитуриентов, подписывают обходные листы, выдают дипломы. Сегодня ночью туда прилетели две российские ракеты", - написал он.
Отмечается, что в момент обстрела в университете находился только охранник. К счастью, он не пострадал.
Обломками и ударной волной повреждения получили дома напротив учебного заведения.
Сейчас коммунальщики расчищают территорию возле университета, чтобы освободить проезд для транспорта.
Напомним, ночью 17 августа оккупанты выпустили по Одесской области две ракеты. Предварительно, в результате обстрела ранены три человека.
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