Окупанти обстріляли черговий університет у Миколаєві: мер показав наслідки

"Буквально кілька днів тому я публікував відео показував, що ніякої військової бази там немає. Що там працюють звичайні фахівці університету: приймають документи абітурієнтів, підписують обхідні листи, видають дипломи. Сьогодні вночі туди прилетіли дві російські ракети", - написав він.

Відзначається, що в момент обстрілу в університеті знаходився тільки охоронець. На щастя, він не постраждав.

Уламками та ударною хвилею пошкодження отримали будинки навпроти навчального закладу.

Зараз комунальники розчищають територію біля університету, щоб звільнити проїзд для транспорту.