Російські війська обстріляли громаду Сумської області з мінометів, - ОВА
Окупанти обстріляли Сумську область (t.me/Zhyvytskyy)
Російські окупанти обстріляли Великописарівську громаду Сумської області з території Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Так, ввечері окупанти здійснили по громаді близько 6 пострілів з мінометів.
На щастя, жертв немає.
Раніше ми повідомляли, що російські війська завдали два ракетні удари по Сумській області.
Також ми писали, що окупанти 20 разів обстріляли зранку Сумську область.
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