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Російські війська обстріляли громаду Сумської області з мінометів, - ОВА

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Сумська область, Субота 14 травня 2022 21:25
Російські війська обстріляли громаду Сумської області з мінометів, - ОВА Окупанти обстріляли Сумську область (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти обстріляли Великописарівську громаду Сумської області з території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Так, ввечері окупанти здійснили по громаді близько 6 пострілів з мінометів.

На щастя, жертв немає.

Раніше ми повідомляли, що російські війська завдали два ракетні удари по Сумській області.

Також ми писали, що окупанти 20 разів обстріляли зранку Сумську область.

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