UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли объекты инфраструктуры в Киевской области

Фото: оккупанты обстреляли Киевскую область (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вечером 28 апреля оккупанты нанесли удар по Киевской области. Было попадание в объекты инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

На месте поди сейчас работают подразделения ГСЧС. Информация о травмированных или погибших в результате ракетного удара уточняется.

Новость дополняется...

Также известно, взрывы, которые сегодня раздались на правом берегу Киева, были ракетными ударами. Бывало два попадания по Шевченковскому району столицы.

Война России против Украины длится шестьдесят четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьракетный ударВойна России против Украины