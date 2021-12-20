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Оккупанты обстреляли Новозвановку и Светлодарск: применяли запрещенное оружие

Автор: Наталья Скороход

Оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, 19 декабря. При этом дважды использовали оружие, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В районе Новозвановки в Луганской области оккупанты вели огонь из артиллерии 122-го калибра.

А в Донецкой области боевики обстреляли позиции наших военных в районе Светлодарска, применяя крупнокалиберные пулеметы.

В результате обстрелов вражеских войск украинские воины не пострадали.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", - уточнили в ООС.

Также отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

Напомним, что 18 декабря боевики обстреляли позиции ООС 8 раз. Они сбрасывали мины с беспилотников и вели обстрелы из минометов.

Ранее сообщалось, что оккупанты стягивают танки и гаубицы на Донбассе. Вооружение разместили, нарушая минские договоренности.

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Донбасс