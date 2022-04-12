ru ua
Вт, 12 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти обстріляли Новодружеськ у Луганській області: загинула людина

Новость на русском →
Луганська область , Вівторок 12 квітня 2022 20:50
Окупанти обстріляли Новодружеськ у Луганській області: загинула людина Окупанти обстріляли Новодружеську у Луганській області (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Тетяна Самарук

У Новодружеську Луганської області внаслідок обстрілів російських окупантів у житловому будинку загинула одна людина. Також десятки будинків у різних містах зруйновані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, обстріли на території Луганської області тривають.

"Під час обстрілів: один загиблий (м. Новодружеськ), врятовано 10 людей (м. Сєвєродонецьк)", - йдеться у повідомленні.

Також у Кремінній внаслідок обстрілів росіян розпочалася пожежа на складській будівлі площею 200 квадратних метрів.

Загалом у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній, Новодружеську впродовж 12 квітня пошкоджено близько 17 об’єктів, 8 приватних житлових будинків, 6 господарчих споруд, 1 об’єкт інфраструктури.

Окупанти обстріляли Новодружеськ у Луганській області: загинула людинаОкупанти обстріляли Новодружеськ у Луганській області: загинула людинаОкупанти обстріляли Новодружеськ у Луганській області: загинула людинаОкупанти обстріляли Новодружеську у Луганській області (t.me/luhanskaVTSA)

Раніше ми повідомляли, що у Луганську окупанти оголосили чергову хвилю мобілізації чоловіків.

Також ми писали, що українські військові знищили польовий склад боєприпасів окупантів у Луганській області.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ
NEWS
48-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
48-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нескорений. Як Чернігів вистояв під російськими бомбами і чого чекає далі
Владислав Красінський, Виталий Носач Нескорений. Як Чернігів вистояв під російськими бомбами і чого чекає далі