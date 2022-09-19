Окупанти знову обстріляли Нікопольський район: зафіксовано 40 прильотів

Російські війська вночі 19 вересня знову обстріляли Дніпропетровську область. Ворог випустив понад 40 снарядів по Нікопольській та Марганецькій громадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко .

Фото: наслідки нічних обстрілів Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)

Так, у місті Нікополь та його околиці внаслідок обстрілу пошкоджено десяток будинків, кілька господарських споруд, водопровід та лінія електропередач.

Тим часом у Марганецькій громаді через ворожі удари без світла залишилося понад 2500 сімей. Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання.