Оккупанты обстреляли Никополь из "Градов": есть раненый

Оккупанты ночью и утром 1 сентября обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Никопольский район российские войска атаковали четыре раза – стреляли по четырем громадам. По Никополю и Червоногригоровской громаде ударили российские "Грады". В Червоногригоровке враг попал по центру поселка. Предварительно ранен один человек. Это 70-летний мужчина. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.
По Мировской и Марганецкой громадам била российская тяжелая артиллерия. В Марганце выведена из строя линия электропередач. 3000 семей остались без света, восстановительные работы продолжаются.
В Криворожском районе россияне в очередной раз ударили по Зеленодольской громаде, пострадали хозяйственные постройки.
Обстрелы Днепропетровской области
Ранее сообщалось, что оккупационные войска в ночь на 31 августа накрыли "Градами" и артиллерией Никопольский район Днепропетровской области.
Также стало известно, что в ночь на вторник, 30 августа, российские военные обстреляли три района Днепропетровской области. В селе Каменское получила ранения 50-летняя женщина.
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