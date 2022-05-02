Оккупанты снова обстреляли Николаев. Произошел пожар

Вечером, 2 мая, один из районов Николаева попал под вражеский обстрел. В результате обстрела вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича .

"Сегодня вечером российские оккупанты снова обстреляли Корабельный район Николаева. В результате обстрела там загорелись три металлических бытовых вагончика. Жертв и пострадавших нет", - рассказал он.

По словам Сенкевича, спасатели потушили пожар за полчаса. Сейчас в городе снова объявлена воздушная тревога.