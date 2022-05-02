Окупанти знову обстріляли Миколаїв. Сталася пожежа

Ввечері, 2 травня, один з районів Миколаєва потрапив під ворожий обстріл. В результаті обстрілу спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сенкевича .

"Сьогодні увечері російські окупанти знову обстріляли Корабельний район Миколаєва. Внаслідок обстрілу там загорілись три металеві побутові вагончики. Жертв та постраждалих немає", - розповів він.

За словами Сенкевича, рятувальники загасили пожежу за півгодини. Наразі у місті знову оголошено повітряну тривогу.