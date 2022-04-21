Оккупанты снова обстреляли Николаев: есть погибший и двое раненых

"У нас произошли обстрелы. Последствия мы ликвидируем. Один человек из трех, которые были ранены, погиб на операционном столе, не спасли", - сказал он.

Напомним, вчера вечером мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе раздаются взрывы и призвал местных жителей не выходить из укрытий.

Добавим, в Министерстве обороны пояснили, почему оккупанты атакуют территорию Николаевской области.

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