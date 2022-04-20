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В Минобороны объяснили, почему оккупанты атакуют Николаевскую и Харьковскую области

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Украина, Среда 20 апреля 2022 09:00
В Минобороны объяснили, почему оккупанты атакуют Николаевскую и Харьковскую области Фото: в Минобороны объяснили, почему оккупанты атакуют Харьков и Николаев (facebook com mod mil rus)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

В Министерстве обороны считают, что Россия не покидает планов захватить как можно больше украинских территорий. Поэтому российская армия атакует Николаевскую и Харьковскую области.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник.

"Это объясняется тем, что Россия все же до конца не отказывается от намерения захватить как можно больше территорий, закрепиться и обеспечить устойчивость своей обороны, чтобы в дальнейшем выбить их оттуда было чрезвычайно сложно", - отметил спикер.

Кроме того, Россия прибегает к демонстративным действиям, чтобы отвлечь внимание украинских военных перед ударами.

"В некоторых направлениях они проводят также и демонстрационные действия, маневры, чтобы оттянуть часть наших войск, отвлечь внимание от направления основного удара, распылить наши силы", - рассказал Мотузяник.

Напомним, что Харькове вновь активизировались обстрелы. Недавно в результате обстрела центра погибли 5 человек.

Также оккупанты активно атакуют Николаев. В частности, в ночь на 19 апреля город обстреляли из артиллерии.

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