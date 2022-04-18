Окупанти знову обстріляли Миколаїв і Очаків: ракети потрапили в житлові квартали

Фото: окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву і Очакову (Getty Images)

Протягом останньої доби окупанти завдали ударів касетними боєприпасами по Миколаєву і Очакову. Ракети потрапили в житлові квартали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".