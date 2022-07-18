Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами: есть раненые

Российские военные обстреляли Корабельный район в Николаеве кассетными снарядами. В результате атаки ранения получили два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича .

Обстрел был около 17:15. Отмечается, что россияне в основном попали в частный сектор и повредили окна и крышу в частных домах.

По состоянию на 22:00, известно о двух раненых - мужчине и женщине. Их забрала скорая.

После обстрела на месте работали правоохранители и саперы. Завтра поврежденные здания обойдут работники администрации и заактируют все убытки. Коммунальщики наведут порядок на местах ударов.