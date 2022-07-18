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Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами: есть раненые

Фото: оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами (t.me/senkevichonline)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли Корабельный район в Николаеве кассетными снарядами. В результате атаки ранения получили два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

Обстрел был около 17:15. Отмечается, что россияне в основном попали в частный сектор и повредили окна и крышу в частных домах.

По состоянию на 22:00, известно о двух раненых - мужчине и женщине. Их забрала скорая.

После обстрела на месте работали правоохранители и саперы. Завтра поврежденные здания обойдут работники администрации и заактируют все убытки. Коммунальщики наведут порядок на местах ударов.

Напомним, 14 человек получили ранения из-за ночного обстрела Николаевской области.

Кроме этого, оккупанты привезли съемочную группу в Николаевскую область и для сюжета расстреляли дом одной из многоэтажек города. В результате этого четыре человека погибли.

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Николаев