Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами: есть раненые

Российские военные обстреляли Корабельный район в Николаеве кассетными снарядами. В результате атаки ранения получили два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.
Обстрел был около 17:15. Отмечается, что россияне в основном попали в частный сектор и повредили окна и крышу в частных домах.
По состоянию на 22:00, известно о двух раненых - мужчине и женщине. Их забрала скорая.
После обстрела на месте работали правоохранители и саперы. Завтра поврежденные здания обойдут работники администрации и заактируют все убытки. Коммунальщики наведут порядок на местах ударов.
Напомним, 14 человек получили ранения из-за ночного обстрела Николаевской области.
Кроме этого, оккупанты привезли съемочную группу в Николаевскую область и для сюжета расстреляли дом одной из многоэтажек города. В результате этого четыре человека погибли.
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