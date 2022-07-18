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Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами: є поранені

Фото: окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами (t.me/senkevichonline)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли Корабельний район у Миколаєві касетними снарядами. Внаслідок атаки поранення отримали дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Обстріл був близько 17:15. Зазначається, що росіяни в основному поцілили у приватний сектор та пошкодили вікна і дах у приватних будинках.

Станом на 22:00, відомо про двох поранених - чоловіка і жінку. Їх забрала швидка.

Після обстрілу на місці працювали правоохоронці та сапери. Завтра пошкоджені будівлі обійдуть працівники адміністрації та заактують усі збитки. Комунальники наведуть лад на місцях ударів.

Нагадаємо, 14 людей отримали поранення через нічний обстріл Миколаївської області.

Окрім цього, окупанти привезли знімальну групу в Миколаївську область і для сюжету розстріляли будинок однієї з багатоповерхівок міста. В результаті цього четверо людей загинули.

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Миколаїв