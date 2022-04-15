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Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами. Есть много погибших, - Ким

Фото: оккупанты обстреляли Николаевскую область кассетными снарядами (t me mykolaivskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты открыли огонь по Николаеву кассетными снарядами. В результате обстрела погибли пять человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Николаевской ОГА и председателя ОГА Виталия Кима.

В результате дневного обстрела были убиты пять гражданских людей, еще пятнадцать - ранены.

Один из местных погиб в результате детонации снаряда, который он взял в руки.

"Пятый человек поднял снаряд, который перед этим не взорвался. Еще раз повторяю, не трогайте неизвестные предметы. Это бывает смертельно", - заявил Ким.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в результате обстрела Николаева, было известно о по меньшей мере двух погибших гражданских.

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