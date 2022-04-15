Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами. Есть много погибших, - Ким

В результате дневного обстрела были убиты пять гражданских людей, еще пятнадцать - ранены.

Один из местных погиб в результате детонации снаряда, который он взял в руки.

"Пятый человек поднял снаряд, который перед этим не взорвался. Еще раз повторяю, не трогайте неизвестные предметы. Это бывает смертельно", - заявил Ким.