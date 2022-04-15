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Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Є багато загиблих, - Кім

Фото: окупанти обстріляли Миколаївську область касетними снарядами (t me mykolaivskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти відкрили вогонь по Миколаєву касетними снарядами. Внаслідок обстрілу загинули п'ять людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Миколаївської ОДА та голови ОДА Віталія Кіма.

Внаслідок денного обстрілу були вбиті п'ять цивільних людей, ще п'ятнадцять - поранені.

Один з місцевих загинув внаслідок детонації снаряду, який він взяв у руки.

"П'ята людина підняла снаряд, який перед цим не вибухнув. Ще раз повторюю, не чіпайте невідомі предмети. Це буває смертельно", - заявив Кім.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, внаслідок обстрілу Миколаєва, було відомо про щонайменше двох загиблих цивільних.

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