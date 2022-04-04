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Оккупанты обстреляли несколько сел на границе Днепропетровской и Херсонской областей

Фото: враг обстрелял несколько сел в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты атаковали несколько сел на границе Днепропетровской и Херсонской областей. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Ночью враги обстреляли несколько сел на границе с Херсонской областью. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, ситуация в Днепропетровской области сейчас полностью контролируется ВСУ. Российских войск в регионе нет.

Напомним, сегодня утром российские оккупанты также нанесли несколько ракетных ударов по городу Николаев.

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Война России против УкраиныДнепропетровская областьХерсонская область