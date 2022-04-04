Окупанти обстріляли декілька сіл на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей

Російські окупанти атакували декілька сіл на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Вночі вороги обстріляли кілька сіл на кордоні з Херсонщиною. Ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.
За словами очільника ОВА, ситуація в Дніпропетровській області наразі повністю контролюється ЗСУ. Російських військ в регіоні немає.
Нагадаємо, сьогодні зранку російські окупанти також завдали ракетних ударів по міста Миколаїв.
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