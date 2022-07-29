Оккупанты обстреляли населенные пункты Донецкой области: есть жертвы и много раненых

Российские войска продолжают убивать мирных жителей в Донецкой области. За минувшие сутки из-за российской агрессии погибли 8 человек, еще 19 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко .

"За 28 июля россияне убили 8 мирных жителей Донецкой области: 3 в Бахмуте, 2 в Торецке, 1 в Орловке, 1 в Горняке и 1 в Соледаре. Еще 19 человек получили ранения", - рассказал он.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области от российских обстрелов погибли 656 человек, еще 1696 мирных граждан получили ранения. Эти цифры указана без учета жертв и раненых в Мариуполе и Волновахе.