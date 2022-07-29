Окупанти обстріляли населені пункти Донецької області: є жертви і багато поранених

Російські війська продовжують вбивати мирних жителів в Донецькій області. За минулу добу через російську агресію загинули 8 людей, ще 19 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 28 липня росіяни вбили 8 мирних жителів Донецької області: 3 в Бахмуті, 2 в Торецьку, 1 в Орлівці, 1 в Гірнику і 1 в Соледарі. Ще 19 людей отримали поранення", - розповів він.
З початку повномасштабної війни в Донецькій області від російських обстрілів загинули 656 осіб, ще 1696 мирних громадян отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв і поранених в Маріуполі і Волновасі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 29 липня окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони з "Градів". У Нікополі удар був нанесений по житловому кварталу.
Також вночі ворог завдав ракетних ударів по Харкову. Снаряди прилетіли в двоповерховий будинок і навчальний заклад.
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