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Окупанти обстріляли населені пункти Донецької області: є жертви і багато поранених

Фото: окупанти обстріляли населені пункти Донецької області (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують вбивати мирних жителів в Донецькій області. За минулу добу через російську агресію загинули 8 людей, ще 19 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 28 липня росіяни вбили 8 мирних жителів Донецької області: 3 в Бахмуті, 2 в Торецьку, 1 в Орлівці, 1 в Гірнику і 1 в Соледарі. Ще 19 людей отримали поранення", - розповів він.

З початку повномасштабної війни в Донецькій області від російських обстрілів загинули 656 осіб, ще 1696 мирних громадян отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв і поранених в Маріуполі і Волновасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 29 липня окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони з "Градів". У Нікополі удар був нанесений по житловому кварталу.

Також вночі ворог завдав ракетних ударів по Харкову. Снаряди прилетіли в двоповерховий будинок і навчальний заклад.

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