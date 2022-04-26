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Оккупанты обстреляли Марьянское в Днепропетровской области

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Днепропетровская область, Вторник 26 апреля 2022 15:16
Оккупанты обстреляли Марьянское в Днепропетровской области Фото: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenk)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты вчера нанесли удары по Днепропетровской области. Под артобстрел врага попало село Марьянское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетросской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Днепропетровщина. 26 апреля. 15:00. Село Марьянское после вчерашнего артобстрела. Гребаный русский мир!",- написал Резниченко, добавив фото с последствий атаки оккупантов.

Оккупанты обстреляли Марьянское в Днепропетровской области

Напомним, недавно российские войска обстреляли территорию Зеленодольской общины в Криворожском районе.

Также оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня село под Кривым Рогом.

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