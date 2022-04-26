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Окупанти обстріляли Мар’янське в Дніпропетровській області

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Дніпропетровська область, Вівторок 26 квітня 2022 15:16
Окупанти обстріляли Мар’янське в Дніпропетровській області Фото: голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenk)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти вчора завдали ударів по Дніпропетровській області. Під артобстріл ворога потрапило село Мар’янське.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетроської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"Дніпропетровщина. 26 квітня. 15:00. Село Мар’янське після учорашнього артобстрілу. Гребаный "русский мир!", - написав Резніченко, додавши фото з наслідків атаки окупантів.

Окупанти обстріляли Мар’янське в Дніпропетровській області

Нагадаємо, нещодавно російські війська обстріляли територію Зеленодольської громади у Криворізькому районі.

Також окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню село під Кривим Рогом.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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