Оккупанты обстреляли Марьинку фосфорными снарядами

Российские военные открыли огонь в сторону Марьинки. Во время обстрела применили фосфорные снаряды.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

В результате огня были повреждены дома.

"Россияне снова использовали фосфорные снаряды - сегодня, в Марьинке. В городе обнаружили с десяток возгораний, их ликвидировали служащие ГСЧС", - пишет

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные открыли ракетный огонь по Днепру, однако пока подробности неизвестны.

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