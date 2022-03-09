Оккупанты обстреляли людей во время эвакуации из Демидова

Во время эвакуации из Демидова, российские оккупанты открыли огонь по гражданским. В результате обстрела погиб полицейский Киевской области сержант Алексей Пономаренко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя председателя КГГА Константина Усова.

"Сегодня во время эвакуации людей из оккупированного Демидова героически погиб полицейский Киевщины старший сержант Алексей Пономаренко. Ради спасения людей Алексей заплатил самым дорогим-своей жизнью. Гордимся мужеством и самопожертвованием полицейского", - пишет начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил оккупантов в том, что они сознательно срывают проведение эвакуации жителей заблокированных городов и доставку гуманитарных грузов,

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