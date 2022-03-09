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Окупанти обстріляли людей під час евакуації з Демидова

Автор: Сергій Пишкін

Під час евакуації з Демидова, російські окупанти відкрили вогонь по цивільнім. Внаслідок обстрілу загинув поліцейський Київської області сержант Олексій Пономаренко.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника голови КМДА Костянтина Усова.

"Сьогодні під час евакуації людей з окупованого Демидова героїчно загинув поліцейський Київщини старший сержант Олексій Пономаренко. Заради порятунку людей Олексій заплатив найдорожчим - своїм життям. Пишаємось мужністю і самопожертвою поліцейського", - пише начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський звинуватив окупантів у тому, що вони свідомо зривають проведення евакуації жителів заблокованих міст і доставку гуманітарних вантажів,

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