Окупанти обстріляли людей під час евакуації з Демидова

Під час евакуації з Демидова, російські окупанти відкрили вогонь по цивільнім. Внаслідок обстрілу загинув поліцейський Київської області сержант Олексій Пономаренко.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника голови КМДА Костянтина Усова.

"Сьогодні під час евакуації людей з окупованого Демидова героїчно загинув поліцейський Київщини старший сержант Олексій Пономаренко. Заради порятунку людей Олексій заплатив найдорожчим - своїм життям. Пишаємось мужністю і самопожертвою поліцейського", - пише начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський звинуватив окупантів у тому, що вони свідомо зривають проведення евакуації жителів заблокованих міст і доставку гуманітарних вантажів,

Війна Росії проти України триває чотирнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.