Оккупанты обстреляли людей, ожидавших эвакуации из Бучи

Из города Буча продолжается эвакуация мирного населения, однако оккупанты прибегают к обстрелам.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на офис генерального прокурора Украины.
Известно, что 11 марта военнослужащие РФ открыли огонь из стрелкового оружия по мирным жителям, которые ожидали эвакуации в городе Буча. В результате ранен один человек.
Оккупант продолжает атаковать Киевскую область
Кроме того в результате очередной артиллерийской атаки в Буче разрушены жилые дома, осколочные ранения получил местный житель.
В Ирпене в результате боевых действий взорвался дом, погиб мужчина.
Также ночью 11 марта вооруженные силы РФ совершили обстрел крылатыми ракетами пгт Барышевка Броварского района. В результате ранения получили 6 человек, в том числе журналист. Повреждены жилые здания и частично разрушены объекты инфраструктуры.
Органы прокуратуры Киевской области сейчас начали уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Напомним, что из Бучи Киевской области 10 марта удалось эвакуировать более 2 тысяч человек, а также дом престарелых.
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