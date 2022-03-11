Окупанти обстріляли людей, які очікували на евакуацію з Бучі

З міста Буча триває евакуація мирного населення, проте окупанти вдаються до обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Органи прокуратури Київської області наразі розпочали кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Також вночі 11 березня збройні сили РФ здійснили обстріл крилатими ракетами смт Баришівка Броварського району. Внаслідок цього поранення отримали 6 осіб, у тому числі журналіст. Пошкоджено житлові будівлі та частково зруйновано об'єкти інфраструктури.

Окрім того внаслідок чергової артилерійської атаки у Бучі зруйновано житлові будинки, осколкові поранення отримав місцевий мешканець.

Відомо, що 11 березня військовослужбовці РФ відкрили вогонь зі стрілецької зброї по мирним мешканцям, які очікували на евакуацію у місті Буча. В результаті поранено одну особу.

Нагадаємо, що із Бучі Київської області 10 березня вдалося евакуювати понад 2 тисячі осіб, а також будинок для літніх людей.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!