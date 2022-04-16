ru ua
Сб, 16 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты обстреляли Луганскую область, есть жертвы

Новина українською →
Суббота 16 апреля 2022 08:10
Оккупанты обстреляли Луганскую область, есть жертвы Фото: оккупанты обстреляли Луганскую область (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

Российские военные в очередной раз обстреляли Луганскую область. Один человек погиб, троим раненым оказана медицинская помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Поздним вечером под завалами здания одного из профессионально-технических учебных заведений в Кременной пожарными найдено тело мужчины без признаков жизни. Из-за обстрелов в Лисичанске получили ранения три женщины - их эвакуировали из поврежденного дома", - заявил Гайдай.

В результате обстрелов оккупантов в Северодонецке и Лисичанске перебиты газопроводы. Кроме того, враг обстреливал и Кременную.

В Северодонецке начнется восстановление поврежденного днем водопровода. В данное время город без воды и газа.

"Кроме того, разрушения получили жилые дома и одна из пожарных частей Лисичанска, продовольственные и промышленные объекты в Северодонецке, в частности, магазины в старой части города", - добавил глава Луганской ОВА.

Напомним, в Лисичанске под обстрел оккупантов попали волонтеры, в результате чего один человек погиб.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал жителей Донбасса не медлить с эвакуацией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Луганск
NEWS
52-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
52-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Олег Синегубов: Битву за Харьков Россия уже на самом деле проиграла
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Синегубов: Битву за Харьков Россия уже на самом деле проиграла