Окупанти обстріляли Луганську область, є жертви

Російські військові в черговий раз обстріляли Луганську область. Одна людина загинула, трьом пораненим надана медична допомога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Пізно ввечері під завалами будівлі одного з професійно-технічних навчальних закладів у Кремінній пожежниками знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Через обстріли в Лисичанську отримали поранення три жінки - їх евакуювали з пошкодженого будинку", - заявив Гайдай.

Внаслідок обстрілів окупантів у Сєвєродонецьку та Лисичанську перебиті газопроводи. Крім того, ворог обстрілював і Кремінну.

У Сєвєродонецьку розпочнеться відновлення пошкодженого вдень водогону. Зараз місто без води і газу.

"Крім того, руйнування отримали житлові будинки і одна з пожежних частин Лисичанська, Продовольчі та промислові об'єкти в Сєвєродонецьку, зокрема, магазини в старій частині міста", - додав глава Луганської ОВА.