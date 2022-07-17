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Оккупанты обстреляли Луганскую область, применив авиацию и артиллерию

Фото: оккупанты обстреляли Луганскую область, применив авиацию и артиллерию (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупанты продолжают предпринимать попытки выхода на границу Луганской области. Однако два населенных пункта остаются под контролем украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской ОВА.

Гайдай рассказал, что за вчерашний день враг нанес по населенным пунктам два авиаудара. Также российские войска применили артиллерию и минометы.

Кроме того, 16 июля россияне пытались продвинуться по направлению к Верхнекаменке, однако получили достойное сопротивление, отошли, а затем недосчитались личного состава.

Еще одна попытка атаковать оборонные редуты ВСУ была организована врагом вблизи Белогоровки, но тщетно.

Напомним, вчера украинские военные поразили две цели войск РФ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. ВСУ удалось уничтожить военную базу врага и склад с боеприпасами.

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