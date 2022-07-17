Оккупанты обстреляли Луганскую область, применив авиацию и артиллерию

Гайдай рассказал, что за вчерашний день враг нанес по населенным пунктам два авиаудара. Также российские войска применили артиллерию и минометы.

Кроме того, 16 июля россияне пытались продвинуться по направлению к Верхнекаменке, однако получили достойное сопротивление, отошли, а затем недосчитались личного состава.

Еще одна попытка атаковать оборонные редуты ВСУ была организована врагом вблизи Белогоровки, но тщетно.