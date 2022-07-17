Окупанти обстріляли Луганську область, застосувавши авіацію і артилерію

Гайдай розповів, що за вчорашній день ворог завдав по населених пунктах два авіаудари. Також російські війська застосували артилерію і міномети.

Крім того, 16 липня росіяни намагалися просунутися у напрямку до Верхньокам'янки, проте отримали гідний опір, відійшли, а потім недорахувалися особового складу.

Ще одна спроба атакувати оборонні редути ЗСУ була організована ворогом поблизу Білогорівки, але марно.