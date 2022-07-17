Окупанти обстріляли Луганську область, застосувавши авіацію і артилерію

Окупанти продовжують робити спроби виходу на кордон Луганської області. Однак два населених пункти залишаються під контролем українських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook.
Гайдай розповів, що за вчорашній день ворог завдав по населених пунктах два авіаудари. Також російські війська застосували артилерію і міномети.
Крім того, 16 липня росіяни намагалися просунутися у напрямку до Верхньокам'янки, проте отримали гідний опір, відійшли, а потім недорахувалися особового складу.
Ще одна спроба атакувати оборонні редути ЗСУ була організована ворогом поблизу Білогорівки, але марно.
Нагадаємо, вчора українські військові вразили дві цілі військ РФ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. ЗСУ вдалося знищити військову базу ворога та склад з боєприпасами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.