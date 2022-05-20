Оккупанты обстреляли Лозовую в Харьковской области: ранен ребенок и не менее 6 взрослых

Российские оккупанты днем 20 мая нанесли ракетный удар по центру Лозовой Харьковской области. В результате обстрела ранения получили 7 человек, в том числе ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Харьков".

По данным издания, ракета попала в одно из зданий около 15:00. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Харьковской области сообщили, что продолжается тушение пожара и разбор завалов.

Как сообщил изданию директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забаш, в результате ракетного удара ранены по меньшей мере, семь человек, среди которых 11-летний ребенок.

В социальных сетях появилось видео попадания ракеты в здание, которое находится в центре Лозовой. Пользователи отмечают, что это дворец культуры. На кадрах видно, как снаряд врезается в сооружение и взрывается.