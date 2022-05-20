Оккупанты обстреляли Лозовую в Харьковской области: ранен ребенок и не менее 6 взрослых

Российские оккупанты днем 20 мая нанесли ракетный удар по центру Лозовой Харьковской области. В результате обстрела ранения получили 7 человек, в том числе ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Харьков".
По данным издания, ракета попала в одно из зданий около 15:00. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Харьковской области сообщили, что продолжается тушение пожара и разбор завалов.
Как сообщил изданию директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забаш, в результате ракетного удара ранены по меньшей мере, семь человек, среди которых 11-летний ребенок.
В социальных сетях появилось видео попадания ракеты в здание, которое находится в центре Лозовой. Пользователи отмечают, что это дворец культуры. На кадрах видно, как снаряд врезается в сооружение и взрывается.
Напомним, с начала мая российские оккупанты отступили от Харькова. Однако обстрелы областного центра и прилегающих к нему населенных пунктов не прекратились. Так, 19 мая противник обстрелял жилые районы города.
Отметим, сегодня под удар попал поселок Малая Даниловка Харьковской области. В результате обстрела загорелись гаражные боксы.
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