Окупанти обстріляли Лозову в Харківській області: поранено дитину і не менше 6 дорослих

Російські окупанти вдень 20 травня завдали ракетного удару по центру Лозової Харківської області. В результаті обстрілу поранення отримали 7 осіб, у тому числі дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".
За даними видання, ракета потрапила в одну з будівель близько 15: 00. У Державній службі з надзвичайних ситуацій Харківської області повідомили, що триває гасіння пожежі та розбір завалів.
Як повідомив виданню директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забаш, в результаті ракетного удару поранено щонайменше сім осіб, серед яких 11-річна дитина.
У соціальних мережах з'явилося відео попадання ракети в будівлю, яка знаходиться в центрі Лозової. Користувачі відзначають, що це Палац культури. На кадрах видно, як снаряд врізається в споруду і вибухає.
Нагадаємо, від початку травня російські окупанти відступили від Харкова. Проте обстріл обласного центру та прилеглих до нього населених пунктів не припинився. Так, 19 травня супротивник обстріляв житлові райони міста.
Зазначимо, сьогодні під удар потрапило селище Мала Данилівка Харківської області. Внаслідок обстрілу спалахнули гаражні бокси.
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