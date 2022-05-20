Окупанти обстріляли Лозову в Харківській області: поранено дитину і не менше 6 дорослих

Російські окупанти вдень 20 травня завдали ракетного удару по центру Лозової Харківської області. В результаті обстрілу поранення отримали 7 осіб, у тому числі дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".

За даними видання, ракета потрапила в одну з будівель близько 15: 00. У Державній службі з надзвичайних ситуацій Харківської області повідомили, що триває гасіння пожежі та розбір завалів.

Як повідомив виданню директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забаш, в результаті ракетного удару поранено щонайменше сім осіб, серед яких 11-річна дитина.

У соціальних мережах з'явилося відео попадання ракети в будівлю, яка знаходиться в центрі Лозової. Користувачі відзначають, що це Палац культури. На кадрах видно, як снаряд врізається в споруду і вибухає.