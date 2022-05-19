Оккупанты обстреляли Лиман Донецкой области: много раненых и жертв, в том числе ребенок

В среду, 18 мая, российские военные обстреляли Лиман, село Дробышево и село Яровая Лиманской ОТГ. Много раненых и погибших, 20 домов разрушены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
"РФ совершила массированный артиллерийский обстрел г. Лиман, пгт Дробышево и с. Яровая Лиманской ОТГ Донецкой области. Погибли семь местных жителей, среди них несовершеннолетняя девушка, еще семь человек получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в результате атак повреждено более 20 домов, а также магазины, здания местных учебных заведений, больницы и суда.
Как сообщалось, ВСУ в результате артиллерийского удара уничтожили в Донецкой области командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота. Известно о трех погибших, а также более 14 раненых офицеров.
Также российские оккупационные войска обстреляли школу в Авдеевке фосфорными боеприпасами. Здание учебного заведения полностью уничтожено.
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