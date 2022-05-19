RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли Лиман Донецької області: багато поранених та жертв, у тому числі дитина

Фото: окупанти обстріляли Лиман Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У середу,18 травня, російські військові обстріляли Лиман, село Дробишеве та село Ярова Лиманської ОТГ. Багато поранених та загиблих, 20 будинків зруйновані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"РФ здійснила масований артилерійський обстріл м. Лиман, смт Дробишеве та с. Ярова Лиманської ОТГ Донецької області. Загинуло семеро місцевих мешканців, серед них неповнолітня дівчина, ще семеро людей отримали осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, внаслідок атак пошкоджено понад 20 будинків, а також магазини, будівлі місцевих закладів освіти, лікарні та суду.

Як повідомлялось, ЗСУ в результаті артилерійського удару знищили в Донецькій області командний пункт 810 окремої бригади морської піхоти (в / ч 13140, Севастополь) Чорноморського флоту. Відомо про трьох загиблих, а також понад 14 поранених офіцерів.

Також російські окупаційні війська обстріляли школу в Авдіївці фосфорними боєприпасами. Будівлю навчального закладу повністю знищено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область