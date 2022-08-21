Оккупанты обстреляли Киевский район Харькова

"Ракетный обстрел Киевского района. Предварительно три прилета", - написал Терехов.

Он также добавил, что, по предварительной информации, в нежилом объекте и частном доме начался пожар.

Обновлено 21:45

По информации советника главы Харьковского облсовета Натальи Поповой, предварительно в результате атаки россиян пострадал один человек.