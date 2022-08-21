Оккупанты обстреляли Киевский район Харькова

В воскресенье, 21 августа, вечером российские военные обстреляли Харьков. В области пока не объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.
"Ракетный обстрел Киевского района. Предварительно три прилета", - написал Терехов.
Он также добавил, что, по предварительной информации, в нежилом объекте и частном доме начался пожар.
Обновлено 21:45
По информации советника главы Харьковского облсовета Натальи Поповой, предварительно в результате атаки россиян пострадал один человек.
Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области усилят комендантский час и комплекс мер безопасности во время празднования Дня Независимости из-за угрозы усиления провокаций.
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