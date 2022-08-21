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Оккупанты обстреляли Киевский район Харькова

Иллюстративное фото: оккупанты обстреляли Киевский район Харькова (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 21 августа, вечером российские военные обстреляли Харьков. В области пока не объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Ракетный обстрел Киевского района. Предварительно три прилета", - написал Терехов.

Он также добавил, что, по предварительной информации, в нежилом объекте и частном доме начался пожар.

Обновлено 21:45

По информации советника главы Харьковского облсовета Натальи Поповой, предварительно в результате атаки россиян пострадал один человек.

Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области усилят комендантский час и комплекс мер безопасности во время празднования Дня Независимости из-за угрозы усиления провокаций.

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