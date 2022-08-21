Окупанти обстріляли Київський район Харкова

У неділю, 21 серпня, ввечері російські військові обстріляли Харків. В області поки не оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram .

За інформацією радника голови Харківської облради Наталії Попової, попередньо внаслідок атаки росіян постраждала одна людина.

Він також додав, що, за попередньою інформацією, в нежитловому об'єкті і приватному будинку почалася пожежа.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Харківській області посилять комендантську годину та комплекс заходів безпеки під час святкування Дня Незалежності через загрозу посилення провокацій.

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