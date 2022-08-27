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Оккупанты обстреляли Каменку: пятеро погибших, в том числе двое детей

Фото: оккупанты обстреляли Каменку (t.me/starukhofficial)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска обстреляли жилые дома в оккупированной Каменке в Запорожской области. В результате атаки погибли пять человек, в том числе два ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Среди погибших оказалась заведующая культурно-массовым сектором в Каменском поселковом совете Анастасия Боровик и двое ее детей, 8 и 2 лет.

Всего оккупанты произвели шесть выстрелов. Под завалами могут находиться люди.

"Четырехэтажный дом, в котором проживала молодая мама с детьми, оккупанты прицельно обстреляли. Верхний этаж разрушен до основания", - сообщил Старух.

Напомним, ночью 27 августа взрывы прогремели в Запорожье и Харькове. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, под ракетным ударом оказалась центральная часть города. Предварительно без жертв и пострадавших.

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Запорожье