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В Харькове и Запорожье прогремели взрывы

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Суббота 27 августа 2022 02:30
В Харькове и Запорожье прогремели взрывы Фото: в Харькове и Запорожье прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ночью 27 августа в Харькове и Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Также воздушная тревога сработала в Николаеве.

Обновлено 02:44

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, под ракетным ударом оказалась центральная часть города в Основянском и Киевском районах. Предварительно без жертв и пострадавших.

Напомним, вчера в Запорожье уже слышали взрывы, в ОВА сообщили, что сработала система ПВО.

25 августа впервые в истории Запорожская АЭС полностью отключилась от энергосети.

Из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС 25 августа дважды отключалась последняя линия связи станции с энергосистемой Украины. Впоследствии стало известно, что АЭС восстановила связь с украинской сетью.

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