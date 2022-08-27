Ночью 27 августа в Харькове и Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Также воздушная тревога сработала в Николаеве.

Обновлено 02:44

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, под ракетным ударом оказалась центральная часть города в Основянском и Киевском районах. Предварительно без жертв и пострадавших.

Напомним, вчера в Запорожье уже слышали взрывы, в ОВА сообщили, что сработала система ПВО.

25 августа впервые в истории Запорожская АЭС полностью отключилась от энергосети.

Из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС 25 августа дважды отключалась последняя линия связи станции с энергосистемой Украины. Впоследствии стало известно, что АЭС восстановила связь с украинской сетью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.