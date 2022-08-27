Окупанти обстріляли Кам'янку: п'ятеро загиблих, у тому числі двоє дітей

Серед загиблих виявилася завідувачка культурно-масового сектору в Кам'янській селищній раді Анастасія Боровик і двоє її дітей, 8 і 2 років.

Всього окупанти зробили шість пострілів. Під завалами можуть перебувати люди.

"Чотириповерховий будинок, в якому проживала молода мама з дітьми, окупанти прицільно обстріляли. Верхній поверх зруйнований дощенту", - повідомив Старух.

Нагадаємо, вночі 27 серпня вибухи прогриміли в Запоріжжі та Харкові. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, під ракетним ударом опинилася центральна частина міста. Попередньо без жертв і постраждалих.

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