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Окупанти обстріляли Кам'янку: п'ятеро загиблих, у тому числі двоє дітей

Фото: окупанти обстріляли Кам'янку (t.me/starukhofficial)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська обстріляли житлові будинки в окупованій Кам'янці в Запорізькій області. В результаті атаки загинули п'ятеро людей, у тому числі дві дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Серед загиблих виявилася завідувачка культурно-масового сектору в Кам'янській селищній раді Анастасія Боровик і двоє її дітей, 8 і 2 років.

Всього окупанти зробили шість пострілів. Під завалами можуть перебувати люди.

"Чотириповерховий будинок, в якому проживала молода мама з дітьми, окупанти прицільно обстріляли. Верхній поверх зруйнований дощенту", - повідомив Старух.

Нагадаємо, вночі 27 серпня вибухи прогриміли в Запоріжжі та Харкові. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, під ракетним ударом опинилася центральна частина міста. Попередньо без жертв і постраждалих.

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Запоріжжя