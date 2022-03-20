Оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова: погибло 5 гражданских, среди них ребенок

"Только в Индустриальном районе города Харькова за ночь с 19.02 на 20.02 от обстрела погибло пятеро гражданских людей. Среди погибших мальчик, которому было всего 9 лет", - написал он.

Напомним, также Оккупанты обстреляли район ХТЗ в Харькове, в результате чего погибли мужчина и погиб 9-летний ребенок.

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